حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 26 مواطناً





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن من بين المعتقلين، أمين سر حركة فتح، إقليم أريحا والأغوار، وفتاة، وثلاثة أطفال.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال من قرية بيتين شرق رام الله وهم: مهند يوسف جابر (13 عاما)، ومحمد عبيدة الخطيب (14 عاما)، وعبد الرحمن محمد جابر (14 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة وفاء علي أبو زهرة (19 عاما) من بلدة يطا جنوب المدينة، والشاب سيف بسام أبو عيشة من جبل أبو رمان في الخليل.



وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين فارس وعدي حسن تايه، بعد أن داهمت منزل ذويهما في مخيم الفارعة، وعاثت فيه خرابا.



كما اعتقلت جيش الاحتلال الأسير المحرر عبد الله عطا تايه (23 عاما) من منطقة وادي معالي وسط مدينة بيت لحم، وخليل خضر شوكة (27 عاما) من جبل هندازة شرقا، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، كما استدعت الشاب محمد عيسى ناجي غنيم (35 عاما)، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت قيس الخطيب (21 عاماً) من قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة.



وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطناً من بلدة العيسوية شمال شرق المدينة وهم: علي محمد عبيد، ومهند ناصر محمود، وبشار ناصر محمود ومنصور ناصر، وفايز محمد محيسن، ومحمد مرعي درباس، ومحمد عدنان عبيد، وعلي ابو ريالة، ووسام نايف عبيد، ورشاد ابو ريالة، وجهاد عيسى بدر، ويوسف الكسواني، والفتى محمد الجيار، وباسل عودة، وباسل محمد درباس.



وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال، أمين سر حركة "فتح" في اقليم أريحا والأغوار نائل أبو العسل.



وأفادت (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل محافظ أريحا والأغوار جهاد ابو العسل في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وفتشه وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقل نجله نائل.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 26 مواطناً، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.