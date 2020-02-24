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شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تمنع عدداً من أهالي أسرى القطاع من زيارة أبنائهم

سلطات الاحتلال تمنع عدداً من أهالي أسرى القطاع من زيارة أبنائهم
أهالي أسرى متوجهون لزيارة أبنائهم - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعادت سلطان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الحافلة التي كانت تُقل أهالي أسرى قطاع غزة، المتجهين لزيارة أبنائهم داخل سجون الاحتلال.

وكان من المقرر، أن يزور عدد من أهالي أسرى غزة أبناءهم، وذلك في أحد سجون الاحتلال، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، إغلاق (معبر بيت حانون/ إيرز) شمالي قطاع غزة بشكل كامل.

وقال ماهر أبو العوف، مدير العمليات في المعبر، لـ "دنيا الوطن": "تفاجأنا صباح اليوم، بأنه بعد إدخال العمال، وإذا بالاحتلال، يبلغنا بعملية إغلاق المعبر بشكل كامل".

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