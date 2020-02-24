عاجل

  • "المنسق" يزعم:لم يُتخذ أي قرار بإغلاق معبر إيرز وصباح اليوم تم فتح المعبر كالمعتاد

  • الاحتلال يطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة

عربي

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)
مقر وزارة الصحة البحرينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) لمواطن بحريني، قالت إنه قادم من إيران.

وأوضحت الوزارة، أنه تم الاشتباه بإصابة المواطن البحريني، وظهور أعراض الفيروس عليه، وجرى نقله فورا للعلاج والعزل في مركز "إبراهيم خليل كانو" الصحي بمنطقة السلمانية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت أنه بعد التأكد من إصابته بالفيروس، بدأت السلطات تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج، واتخاذ التدابير الضرورية بخصوص الأشخاص، الذين خالطهم المريض.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها "تواصل إجراءاتها لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوماً من قبل فريق متخصص من الصحة العامة، والاتصال بهم يومياً للتأكد من خلوهم من أي أعراض، والتزامهم بإرشادات العزل".

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم في غرف منفصلة، والاتصال بالهاتف رقم 444، في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس (كورونا COVID-19) مثل ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة التنفس، أو في حال سفرهم لأحد البلدان المصابة بالفيروس، أو اختلاطهم بأحد المسافرين إليها، أو اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس.

أخبار ذات صلة

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد

شاهد: انفجارات وسط دمشق إثر قصف من جهات معادية

شاهد: انفجارات وسط دمشق إثر قصف من جهات معادية

قبول دعوى بإغلاق ووقف بث المواقع الشيعية بمصر

قبول دعوى بإغلاق ووقف بث المواقع الشيعية بمصر

قرار محكمة أردنية: جماعة الإخوان مُنحلة منذ 1953

قرار محكمة أردنية: جماعة الإخوان مُنحلة منذ 1953

التحالف العربي يُدمر زورقاً للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

التحالف العربي يُدمر زورقاً للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

الأردن يعتزم فحص جميع المسافرين القادمين من الضفة الغربية بسبب (كورونا)

الأردن يعتزم فحص جميع المسافرين القادمين من الضفة الغربية بسبب (كورونا)

شاهد: داعية سعودي يشن هجوما حاداً على أردوغان ويتبرأ من ثنائه عليه

شاهد: داعية سعودي يشن هجوما حاداً على أردوغان ويتبرأ من ثنائه عليه

الصحة اللبنانية تُصدر تحذيراً بشأن إشاعات حول فيروس (كورونا)

الصحة اللبنانية تُصدر تحذيراً بشأن إشاعات حول فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

الاحتلال يُطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

مركز الميزان يطالب بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة موقوف في غزة

مركز الميزان يطالب بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة موقوف في غزة

سلطات الاحتلال تمنع عدداً من أهالي أسرى القطاع من زيارة أبنائهم

سلطات الاحتلال تمنع عدداً من أهالي أسرى القطاع من زيارة أبنائهم

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس الاثنين: أجواء غائمة جزئياً وفرصة ضعيفة لتساقط الامطار

طقس الاثنين: أجواء غائمة جزئياً وفرصة ضعيفة لتساقط الامطار

الأزبط: سنكون بمواجهة مفتوحة مع الاحتلال حال اغتيال قيادي بالمقاومة

الأزبط: سنكون بمواجهة مفتوحة مع الاحتلال حال اغتيال قيادي بالمقاومة

الجهاد الإسلامي تُكذب جيش الاحتلال بشأن معلوماته حول قصف سوريا

الجهاد الإسلامي تُكذب جيش الاحتلال بشأن معلوماته حول قصف سوريا

جيش الاحتلال: قصفنا أهدافاً للجهاد الإسلامي بسوريا وقطاع غزة

جيش الاحتلال: قصفنا أهدافاً للجهاد الإسلامي بسوريا وقطاع غزة

منوعات

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

&#34;الشرع محلل أربعة&#34;.. مصطفى الأغا يغازل أربع فنانات مصريات

"الشرع محلل أربعة".. مصطفى الأغا يغازل أربع فنانات مصريات

روبي تتغزل في منى زكي بتعليق غريب يثير الجدل

روبي تتغزل في منى زكي بتعليق غريب يثير الجدل

مفاجأة جديدة بخصوص تشريح جثة مايكل جاكسون

مفاجأة جديدة بخصوص تشريح جثة مايكل جاكسون

درة تتعمد تطفيش معجبات ظافر العابدين بسبب &#34;وسامته&#34;

درة تتعمد تطفيش معجبات ظافر العابدين بسبب "وسامته"

شاهد: شيما الحاج ترقص على &#34;بنت الجيران&#34; عقب خطوبتها

شاهد: شيما الحاج ترقص على "بنت الجيران" عقب خطوبتها

عربي

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد

شاهد: انفجارات وسط دمشق إثر قصف من جهات معادية

شاهد: انفجارات وسط دمشق إثر قصف من جهات معادية

قبول دعوى بإغلاق ووقف بث المواقع الشيعية بمصر

قبول دعوى بإغلاق ووقف بث المواقع الشيعية بمصر