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بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد
زعيم تنظيم القاعدة في اليمن خالد باطرفي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تنظيم القاعدة في اليمن، تنصيب السعودي خالد باطرفي زعيماً للتنظيم، وذلك بعد تأكيده مقتل قاسم الريمي.

وجاء تأكيد القاعدة لمقتل قاسم الريمي، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقتله في عملية عسكرية باليمن، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال بيان نشره البيت الأبيض: "إن الريمي هو نائب لزعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري"، مضيفاً: "إن التنظيم تحت قيادته مارس قدراً هائلاً من العنف ضد المدنيين في اليمن، وسعى إلى تنفيذ هجمات عدة، ضد الولايات المتحدة".

وخالد باطرفي (45 عاماً)، الملقب بـ"أبو مقداد الكندي"، عضو بارز فيما يعرف بـ"تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، وأشرف على شبكة إعلامية للتنظيم.

وفي 2011، تم اعتقال باطرفي، ووضع في السجن المركزي بالمكلا جنوب شرقي اليمن، حتى شن مسلحون تابعون للقاعدة هجوماً على السجن، وحرروا أكثر من 300 سجين عام 2015، وكان من بينهم باطرفي.

وكانت الولايات المتحدة، قد عرضت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن باطرفي، لافتة إلى أنه دعا إلى شن هجمات ضدها، وضد مصالحها الاقتصادية.

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