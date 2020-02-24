إصابة سبعة أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة الأمريكية، صباح اليوم الاثنين، عن إصابة سبعة أشخاص في عملية إطلاق نار، وقعت في سوق بولاية تكساس الأمريكية.



قال قائد للشرطة الأمريكية: "إن مسلحاً أطلق النار في سوق شعبية في مدينة هيوستون بولاية تكساس الأميركية، وأصاب سبعة أشخاص، وتم اعتقال مشتبه به في موقع الهجوم"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وقال إيد غونزاليز قائد شرطة مقاطعة هاريس على (تويتر): "لم يُصب أحد بجروح خطيرة"، مضيفاً: "بعض الإصابات ربما نتجت عن ارتداد الرصاص، وتم اعتقال رجل في الموقع".