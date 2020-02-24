آفي ديختر: قصف سوريا رسالة مفادها أنه "إذا هاجموا سنهاجمهم بكل مكان"

وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم استهداف موقع تابع للجهاد الإسلامي في منطقة عدلية بريف دمشق، يعتبر معقلًا مهمًا للحركة في سوريا.





وأشار إلى أنه تجرى في هذا الموقع، عملية بحث وتطوير لوسائل قتالية مع ملاءمتها الإنتاج في قطاع غزة، وللإنتاج المحلي داخل سوريا.

رام الله - دنيا الوطنكشف نائب وزير الجيش في إسرائيل، آفي ديختر، هدف القصف الذي استهدف حركة الجهاد الإسلامي في العاصمة السورية دمشق، الليلة الماضية.ونقل موقع (كان حدشوت) عن ديختر قوله: إن "الهجوم في سوريا على مواقع الجهاد، يهدف إلى توصيل رسالة واضحة مفادها: أنه إذا هاجموا، سنهاجمهم في كل مكان".وأعلنت حركة الجهاد، فجر اليوم الاثنين، استشهاد سليم أحمد سليم (24 عامًا) وزياد أحمد منصور (27 عامًا) بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف دمشق في ساعة متأخرة هذه الليلة الماضية.