رئيس بلدية غزة يكشف كيف سيصبح شكل "سوق فراس"

سوق فراس بغزة

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خاص دنيا الوطن- صلاح سكيك

أكد رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، أن وضع سوق فراس وسط مدينة غزة، مُزرٍ، خصوصًا عند تساقط الأمطار بداخله، حيث يتحوّل لمنطقة مُوحلة، وشكله العام غير لائق في منطقة تقع وسط المدينة.



وقال السراج لـ"دنيا الوطن": إنه بناء على ذلك سيتم عمل تحسينات جذرية، في أرجاء السوق، وإعادة تأهيل مرافقه، بعد نقل التجار والبائعين إلى سوق اليرموك بعد شهر أو شهرين"، موضحًا أنه بعد ذلك سيتحول السوق إلى معلم حضاري لجميع السكان، وقد يشبه المولات الكبيرة.



وأوضح أنه في حال أراد التجار العودة إلى السوق يمكنهم ذلك، لأن الأولوية لهم، ولكن العودة، ستكون وفق شروط مُعينة، لافتًا إلى أن هذا المشروع، سيستفيد منه جميع المواطنين.



وأشار إلى أن المشروع، سيشمل كذلك مواقف خاصة بالسيارات، وسيمتد إلى حدود مبنى البلدية.



يُذكر، أن بلدية غزة، أكدت أمس الأحد، أنها ستبدأ بخطوات من شأنها تحسين شكل وعمل سوق البسطات، في منطقة الشجاعية، شرقي مدينة غزة، كما سيتم تنفيذ توسعة لشارع صلاح الدين، والرصيف الموازي له.



وقالت البلدية: إنه يوجد تعديات واضحة على الشارع، من قبل بعض الأشخاص، وهذه التعديات، أحدثت أزمة سير، وتسببت بحالات وفاة لبعض المواطنين، ويجب الآن إنهاء هذا الوضع خدمة للمواطنين.