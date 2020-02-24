تسجيل إصابة ثانية بفايروس (كورونا) في إسرائيل





وأضافت: أنه تم عزل المصاب عن الآخرين في المكان المخصص للحجر الصحي، فيما تعد ثاني حالة إصابة بالمرض المعدي، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابة امرأة من بين السياح العائدين بالفيروس.



ويغادر إسرائيل اليوم أكثر من ألف سائح من كوريا الجنوبية في قطار جوي ينطلق من مطار بن غوريون الدولي إلى سيؤول، ولهذا الغرض استأجرت إسرائيل طائرات من شركات "العال" و"اركياع" و"كتاي باسيفيك"، وفق (مكان).



وأفيد باكتشاف حالات إصابة أخرى بالفيروس الفتاك لدى 28 شخصا من بين السياح 39 من كوريا الجنوبية، الذين زاروا إسرائيل موخرا.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث (مكان) اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف في مستشفى "شيبا بتل هاشومير" حالة إصابة بفيروس (كورونا) لدى أحد أفراد مجموعة السياح الإسرائيليين الذين مكثوا على السفينة اليابانية وتم إحضارهم إلى إسرائيل.