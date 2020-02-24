سلطات الاحتلال تغلق معبر (إيرز) بشكل كامل

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خاص دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، إغلاق (معبر بيت حانون/ إيرز) شمالي قطاع غزة بشكل كامل.



وقال ماهر أبو العوف، مدير العمليات في المعبر، لـ "دنيا الوطن": "تفاجأنا صباح اليوم، بأنه بعد إدخال العمال وأهالي الأسرى، وإذا بالاحتلال يبلغنا بعملية إغلاق المعبر بشكل كامل".



وأضاف: "المناطق الجنوبية المتعلقة ببئر السبع والداخل، تم الإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة، وبالتالي تم إغلاق المعبر نهائياً".



وشهد قطاع غزة منذ صباح أمس الأحد، حالة من التوتر الشديد، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي أهدافاً في قطاع غزة، رداً على إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة.