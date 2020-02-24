وزير إسرائيلي: نستطيع الدخول في عملية عسكرية خلال ساعة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، عضو (كابينت) في تصريحات لوسائل اعلام الاحتلال: "نستطيع الدخول في عملية عسكرية في غضون ساعة، ولا نأخذ في الاعتبار موعد الانتخابات".



وشهد قطاع غزة منذ صباح أمس الأحد، حالة من التوتر الشديد، اثر قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي اهدافاً في قطاع غزة، ردا على اطلاق الصواريخ من القطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة.



وكانت شرارة التصعيد، عندما أعدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شاب فلسطيني بدم بارد، صباح أمس الأحد، فيما أصيب آخرون، على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



يذكر أنه تبقى على الانتخابات الاسرائيلية سبعة أيام، حيث يتنافس فيها أكبر حزبين في إٍسرائيل، وهما (الليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو، و(أزرق أبيض) بزعامة بيني غانتس.