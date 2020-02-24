طقس الاثنين: أجواء غائمة جزئياً وفرصة ضعيفة لتساقط الامطار

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياُ ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة : يستمر الجو غائماً جزئيا وشديد البرودة ، تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الثلاثاء 2020/02/25: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وتسقط بإذن الله الامطار المتفرقة على بعض المناطق خاصة الجنوبية قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا ،والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .الأربعاء 2020/02/26: يكون الجو غائماً جزئياُ ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.الخميس 2020/02/27: يكون الجو غائماً جزئياُ الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً ،والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الافقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي