الأزبط: سنكون بمواجهة مفتوحة مع الاحتلال حال اغتيال قيادي بالمقاومة

خالد الازبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية

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خاص دنيا الوطن

أكد خالد الازبط، الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، أنه في حال أقدم الاحتلال الاسرائيلي على اغتيال قيادي في المقاومة الفلسطينية، فتكون المقاومة اما مواجهة مفتوحة، لافتا إلى أنه تم تحذير الاحتلال من ذلك عبر الوسطاء من قبل.



وقال الازبط، لـ"دنيا الوطن": "إن تواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وامتداده للأراضي السورية ضد أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، دليل على أنه يريد اللعب بجميع الاوراق الداخلية والاقليمية في وقت واحد، وأن الثمن هو الدماء الفلسطينية".



وأشار، إلى أنه امام هذا العدوان، فإن فصائل المقاومة الفلسطينية ستبقى موحدة فعلاً وقولاً، لافتا إلى ان الميدان خير دليل على ذلك، منوها في الوقت ذاته إلى أنه لن يسمح للاحتلال بفرض معادلاته الخبيثة.