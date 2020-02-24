الجهاد الإسلامي تُكذب جيش الاحتلال بشأن معلوماته حول قصف سوريا

كذبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن المعلومات، التي أعلن عنها حول قصفه اهدافاً للحركة في العاصمة السورية "دمشق".





وقالت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فجر الاثنين: "ننفي المعلومات التي يروجها الاحتلال وتتناقلها صحافته حول طبيعة العدوان، الذي وقع الليلة في سوريا".



وأضافت البيان: "تدعو الحركة وسائل الإعلام الوطني ألا ينجر خلف الدعاية الصهيونية الهادفة لإرباك الجبهة الداخلية".





وفي السياق، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن إعلان جيش الاحتلال عن استهداف مواقع للمقاومة في دمشق، يؤكد أن العقلية العدوانية لحكومة الاحتلال تستهدف كل مكونات الأمة، وأنها تشكل خطراً على المنطقة العربية،

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "يستوجب ذلك توحيد وتكامل جهود الأمة جمعاء من أجل مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي، ووضع حد لعدوانه المتواصل، وإنهاء وجوده على الأرض الفلسطينية".

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، زعمت أن جيش الاحتلال استهدف أحد قادة حركة الجهاد، خلال غارات لطائراته الحربية في العاصمة السورية دمشق.



وفي السياق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش شنَّ سلسلة من الغارات ضد أهداف تابعة للجهاد الإسلامي في سوريا وقطاع غزة. يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، زعمت أن جيش الاحتلال استهدف أحد قادة حركة الجهاد، خلال غارات لطائراته الحربية في العاصمة السورية دمشق.وفي السياق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش شنَّ سلسلة من الغارات ضد أهداف تابعة للجهاد الإسلامي في سوريا وقطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن