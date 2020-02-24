جيش الاحتلال: قصفنا أهدافاً للجهاد الإسلامي بسوريا وقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، قصفه لأهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في سوريا وأنحاء من قطاع غزة.





وأضاف جيش الاحتلال: "في منطقة عدلية في ريف دمشق تم استهداف موقع تابع للجهاد الإسلامي الذي يعتبر معقلًا مهمًا للحركة في سوريا".





وتابع جيش الاحتلال: "في الموقع تجري المنظمة عملية بحث وتطوير لوسائل قتالية مع ملاءمتها لإنتاج في قطاع غزة وللإنتاج المحلي داخل سوريا".





وأضاف: " تم استهداف عشرات الأهداف التابعة للجهـاد في قطاع غزة، في رفح تم استهداف بنى تحتية ومواقع تخزين مواد خام تستخدم لإنتاج قذائف صاروخية".

يأتي ذلك، في أعقاب إطلاق عدد من الصواريخ على بلدات غلاف قطاع غزة إثر اغتيال الاحتلال لشاب وسط القطاع والتنكيل بجثته. يأتي ذلك، في أعقاب إطلاق عدد من الصواريخ على بلدات غلاف قطاع غزة إثر اغتيال الاحتلال لشاب وسط القطاع والتنكيل بجثته.





وفي السياق، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): إن دوي انفجارات سمعت في سماء العاصمة السورية "دمشق"، موضحةً أنه ناتج عن التعرض لقصف من جهات معادية.



وأوضحت الوكالة، أن وسائط الدفاع الجوي السوري، تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.



كما واستتهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من نشطاء الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة، بزعم أنهم كانوا يهمون بإطلاق قذائف صاروخية، حيث تم رصد إصابتهم.



وقال جيش الاحتلال ان طائرة أعارت على عدد من نشطاء الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة كانوا يهمون بالاستعداد لإطلاق قذائف صاروخية حيث تم رصد إصابتهم.



هذا وقالت وزارة الصحة بغزة ان أربع اصابات وصلت الى مجمع الشفاء الطبي جراء التصعيد الاسرائيلي على مدينة غزة.











رام الله - دنيا الوطن