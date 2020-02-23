حماس تُعلًق على استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

علقت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى لإصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة.



وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، والمقاو مة الباسلة التي تصد العدوان وترد على جرائم المحتل، هي امتداد لمعركة مستمرة بين مستعمر متغطرس وشعب يسعى لانتزاع حريته والعيش بكرامة فوق أرضه".



وأضاف قاسم: "هذه المعركة سينتصر بها شعبنا، صاحب الحق والأرض والتاريخ، ولن يكون للمستعمر الطارئ وجود على أرضنا الفلسطينية".





يذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي، قصف عدة أهداف مساء الأحد في قطاع غزة بزعم رده على إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وذلك عقب إعدام شهيد جنوب قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن