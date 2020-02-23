شؤون فلسطينية

حماس تُعلًق على استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

حماس تُعلًق على استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى لإصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، والمقاو مة الباسلة التي تصد العدوان وترد على جرائم المحتل، هي امتداد لمعركة مستمرة بين مستعمر متغطرس وشعب يسعى لانتزاع حريته والعيش بكرامة فوق أرضه".

وأضاف قاسم: "هذه المعركة سينتصر بها شعبنا، صاحب الحق والأرض والتاريخ، ولن يكون للمستعمر الطارئ وجود على أرضنا الفلسطينية".

يذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي، قصف عدة أهداف مساء الأحد في قطاع غزة بزعم رده على إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وذلك عقب إعدام شهيد جنوب قطاع غزة. 

أخبار ذات صلة

الأزبط: سنكون بمواجهة مفتوحة مع الاحتلال حال اغتيال قيادي بالمقاومة

الأزبط: سنكون بمواجهة مفتوحة مع الاحتلال حال اغتيال قيادي بالمقاومة

الجهاد الإسلامي تُكذب جيش الاحتلال بشأن معلوماته حول قصف سوريا

الجهاد الإسلامي تُكذب جيش الاحتلال بشأن معلوماته حول قصف سوريا

جيش الاحتلال: قصفنا أهدافاً للجهاد الإسلامي بسوريا وقطاع غزة

جيش الاحتلال: قصفنا أهدافاً للجهاد الإسلامي بسوريا وقطاع غزة

التعليم بغزة تَنفي أنباء تعليق الدراسة بالمدارس غداً

التعليم بغزة تَنفي أنباء تعليق الدراسة بالمدارس غداً

الصحة بغزة: أربع إصابات في غارة إسرائيلية شرقي مدينة غزة

الصحة بغزة: أربع إصابات في غارة إسرائيلية شرقي مدينة غزة

جيش الاحتلال يستهدف خلية تتبع للمقاومة شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يستهدف خلية تتبع للمقاومة شمال قطاع غزة

الاحتلال يشن غارات على مواقع للمقاومة بغزة

الاحتلال يشن غارات على مواقع للمقاومة بغزة

الاحتلال يعتقل شاباً من عرابة على حاجز (الكونتينر)

الاحتلال يعتقل شاباً من عرابة على حاجز (الكونتينر)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شاباً من عرابة على حاجز (الكونتينر)

الاحتلال يعتقل شاباً من عرابة على حاجز (الكونتينر)

(أزرق أبيض) يسخر من نتنياهو: سيناقش إذا كان سيدفع لحماس بالدولار أم بالشيكل

(أزرق أبيض) يسخر من نتنياهو: سيناقش إذا كان سيدفع لحماس بالدولار أم بالشيكل

الاحتلال يعتقل تاجرا على معبر بيت حانون شمال القطاع

الاحتلال يعتقل تاجرا على معبر بيت حانون شمال القطاع

زيارة: الحكومة تعمل حالياً على إعداد ثلاثة عناقيد لغزة

زيارة: الحكومة تعمل حالياً على إعداد ثلاثة عناقيد لغزة

قيادي بالمقاومة: الصواريخ أُطلقت بقرار من غرفة العمليات المشتركة

قيادي بالمقاومة: الصواريخ أُطلقت بقرار من غرفة العمليات المشتركة

الشلالدة: لجنة التحقيق بوفاة المواطن زكارنة تعقد اجتماعاتها

الشلالدة: لجنة التحقيق بوفاة المواطن زكارنة تعقد اجتماعاتها

والدة الشهيد &#34;الناعم&#34;: عزمني لتناول الغداء عنده ولكنه رحل

والدة الشهيد "الناعم": عزمني لتناول الغداء عنده ولكنه رحل

العربية: انتشال جثة شهيد بجرافة قوات الاحتلال جريمة حرب ويجب محاسبة قادتها

العربية: انتشال جثة شهيد بجرافة قوات الاحتلال جريمة حرب ويجب محاسبة قادتها

منوعات

&#34;الشرع محلل أربعة&#34;.. مصطفى الأغا يغازل أربع فنانات مصريات

"الشرع محلل أربعة".. مصطفى الأغا يغازل أربع فنانات مصريات

روبي تتغزل في منى زكي بتعليق غريب يثير الجدل

روبي تتغزل في منى زكي بتعليق غريب يثير الجدل

مفاجأة جديدة بخصوص تشريح جثة مايكل جاكسون

مفاجأة جديدة بخصوص تشريح جثة مايكل جاكسون

درة تتعمد تطفيش معجبات ظافر العابدين بسبب &#34;وسامته&#34;

درة تتعمد تطفيش معجبات ظافر العابدين بسبب "وسامته"

شاهد: شيما الحاج ترقص على &#34;بنت الجيران&#34; عقب خطوبتها

شاهد: شيما الحاج ترقص على "بنت الجيران" عقب خطوبتها

باسم سمرة يكشف حقيقة اعتدائه على محمد رمضان

باسم سمرة يكشف حقيقة اعتدائه على محمد رمضان

أصالة تكشف سرا عن طلاقها من طارق العريان

أصالة تكشف سرا عن طلاقها من طارق العريان

بسبب &#34;فيسبوك&#34;.. أحمد فلوكس يتسبب في حبس شقيقته عامين

بسبب "فيسبوك".. أحمد فلوكس يتسبب في حبس شقيقته عامين

محمد رمضان: أمتلك فيديو قد يتسبب بحبس الطيار أبو اليسر

محمد رمضان: أمتلك فيديو قد يتسبب بحبس الطيار أبو اليسر

حماة قصي خولي تكشف تفاصيل زواجه سرًا من ابنتها

حماة قصي خولي تكشف تفاصيل زواجه سرًا من ابنتها

عربي

قبول دعوى بإغلاق ووقف بث المواقع الشيعية بمصر

قبول دعوى بإغلاق ووقف بث المواقع الشيعية بمصر

قرار محكمة أردنية: جماعة الإخوان مُنحلة منذ 1953

قرار محكمة أردنية: جماعة الإخوان مُنحلة منذ 1953

التحالف العربي يُدمر زورقاً للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

التحالف العربي يُدمر زورقاً للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

الأردن يعتزم فحص جميع المسافرين القادمين من الضفة الغربية بسبب (كورونا)

الأردن يعتزم فحص جميع المسافرين القادمين من الضفة الغربية بسبب (كورونا)