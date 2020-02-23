دولي

نائب مدينة قم الإيرانية: القائد جريح ونحن الآن من دون قائد

نائب مدينة قم الإيرانية: القائد جريح ونحن الآن من دون قائد
نشر نائب مدينة قم الإيرانية، أحمد أمير آبادي فراهاني، تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد، تحدث فيها عن كلمة الرئيس حسن روحاني بخصوص فيروس "كورونا" المستجد.

وقال نائب مدينة قم أحمد أمير آبادي فراهاني في التغريدة: "السيد رئيس الجمهورية، قال إن وزير الصحة هو قائد عمليات مكافحة كورونا.. هذا جيد، لكن قم هي مركز كورونا فلماذا هذا القائد لا يزور قم" وفق (روسيا اليوم).

وأضاف أن التحاليل الطبية لرئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم، كانت إيجابية وأثبت إصابته بالفيروس.

وتابع قائلا: "يعني أن القائد الموجه لعمليات مكافحة الفيروس جريح ونحن الآن من دون قائد".

وأدى انتشار فيروس "كورونا" في إيران إلى وفاة 8 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 40، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية.

كما كشف وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأحد، عن مصدر تفشي فيروس "كورونا" الجديد في البلاد، حيث صرح بأن أحد المتوفين جراء الفيروس في مدينة قم، تاجر زار الصين بعد بدء انتشار "كورونا" هناك، ويعتبر أنه ناقل المرض القاتل إلى إيران.

جدير بالذكر أن العديد من البلدان المجاورة لإيران أغلقت حدودها معها، ومنعت مواطنيها من السفر إلى إيران.

أخبار ذات صلة

ثبوت إصابة أربعة أشخاص بفيروس &#34;كورونا&#34; في المملكة المتحدة

ثبوت إصابة أربعة أشخاص بفيروس "كورونا" في المملكة المتحدة

الرئيس الصيني: &#34;كورونا&#34; أخطر حالة طوارئ صحية في بلدنا منذ العام 1949

الرئيس الصيني: "كورونا" أخطر حالة طوارئ صحية في بلدنا منذ العام 1949

إسرائيل تعزل 30 جندياً من الجيش بسبب (كورونا)

إسرائيل تعزل 30 جندياً من الجيش بسبب (كورونا)

الرئيس الصيني: فيروس (كورونا) أخطر حالة طوارئ صحية في البلاد

الرئيس الصيني: فيروس (كورونا) أخطر حالة طوارئ صحية في البلاد

كوريا الجنوبية ترفع مستوى الخطر من فيروس (كورونا) إلى أعلى درجة

كوريا الجنوبية ترفع مستوى الخطر من فيروس (كورونا) إلى أعلى درجة

زلزال قوي يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران

زلزال قوي يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران

روسيا تُعلّق على اتهامات أمريكية لها بنشر الشائعات بخصوص (كورونا)

روسيا تُعلّق على اتهامات أمريكية لها بنشر الشائعات بخصوص (كورونا)

الصين تُعلن الحصيلة النهائية لوفيات ومصابي (كورونا)

الصين تُعلن الحصيلة النهائية لوفيات ومصابي (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شاباً من عرابة على حاجز (الكونتينر)

الاحتلال يعتقل شاباً من عرابة على حاجز (الكونتينر)

(أزرق أبيض) يسخر من نتنياهو: سيناقش إذا كان سيدفع لحماس بالدولار أم بالشيكل

(أزرق أبيض) يسخر من نتنياهو: سيناقش إذا كان سيدفع لحماس بالدولار أم بالشيكل

الاحتلال يعتقل تاجرا على معبر بيت حانون شمال القطاع

الاحتلال يعتقل تاجرا على معبر بيت حانون شمال القطاع

زيارة: الحكومة تعمل حالياً على إعداد ثلاثة عناقيد لغزة

زيارة: الحكومة تعمل حالياً على إعداد ثلاثة عناقيد لغزة

قيادي بالمقاومة: الصواريخ أُطلقت بقرار من غرفة العمليات المشتركة

قيادي بالمقاومة: الصواريخ أُطلقت بقرار من غرفة العمليات المشتركة

الشلالدة: لجنة التحقيق بوفاة المواطن زكارنة تعقد اجتماعاتها

الشلالدة: لجنة التحقيق بوفاة المواطن زكارنة تعقد اجتماعاتها

والدة الشهيد &#34;الناعم&#34;: عزمني لتناول الغداء عنده ولكنه رحل

والدة الشهيد "الناعم": عزمني لتناول الغداء عنده ولكنه رحل

العربية: انتشال جثة شهيد بجرافة قوات الاحتلال جريمة حرب ويجب محاسبة قادتها

العربية: انتشال جثة شهيد بجرافة قوات الاحتلال جريمة حرب ويجب محاسبة قادتها

منوعات

&#34;الشرع محلل أربعة&#34;.. مصطفى الأغا يغازل أربع فنانات مصريات

"الشرع محلل أربعة".. مصطفى الأغا يغازل أربع فنانات مصريات

روبي تتغزل في منى زكي بتعليق غريب يثير الجدل

روبي تتغزل في منى زكي بتعليق غريب يثير الجدل

مفاجأة جديدة بخصوص تشريح جثة مايكل جاكسون

مفاجأة جديدة بخصوص تشريح جثة مايكل جاكسون

درة تتعمد تطفيش معجبات ظافر العابدين بسبب &#34;وسامته&#34;

درة تتعمد تطفيش معجبات ظافر العابدين بسبب "وسامته"

شاهد: شيما الحاج ترقص على &#34;بنت الجيران&#34; عقب خطوبتها

شاهد: شيما الحاج ترقص على "بنت الجيران" عقب خطوبتها

باسم سمرة يكشف حقيقة اعتدائه على محمد رمضان

باسم سمرة يكشف حقيقة اعتدائه على محمد رمضان

أصالة تكشف سرا عن طلاقها من طارق العريان

أصالة تكشف سرا عن طلاقها من طارق العريان

بسبب &#34;فيسبوك&#34;.. أحمد فلوكس يتسبب في حبس شقيقته عامين

بسبب "فيسبوك".. أحمد فلوكس يتسبب في حبس شقيقته عامين

محمد رمضان: أمتلك فيديو قد يتسبب بحبس الطيار أبو اليسر

محمد رمضان: أمتلك فيديو قد يتسبب بحبس الطيار أبو اليسر

حماة قصي خولي تكشف تفاصيل زواجه سرًا من ابنتها

حماة قصي خولي تكشف تفاصيل زواجه سرًا من ابنتها

عربي

قبول دعوى بإغلاق ووقف بث المواقع الشيعية بمصر

قبول دعوى بإغلاق ووقف بث المواقع الشيعية بمصر

قرار محكمة أردنية: جماعة الإخوان مُنحلة منذ 1953

قرار محكمة أردنية: جماعة الإخوان مُنحلة منذ 1953

التحالف العربي يُدمر زورقاً للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

التحالف العربي يُدمر زورقاً للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

الأردن يعتزم فحص جميع المسافرين القادمين من الضفة الغربية بسبب (كورونا)

الأردن يعتزم فحص جميع المسافرين القادمين من الضفة الغربية بسبب (كورونا)