التعليم بغزة تَنفي أنباء تعليق الدراسة بالمدارس غداً
خاص دنيا الوطن
نفت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، الأنباء التي يجري تداولها عن تعليق الدراسة في مدارس القطاع غداً الاثنين، على إثر التصعيد في قطاع غزة.
نفت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، الأنباء التي يجري تداولها عن تعليق الدراسة في مدارس القطاع غداً الاثنين، على إثر التصعيد في قطاع غزة.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، معتصم الميناوي لـ "دنيا الوطن": "لم يصدر عنا أي تصريح بشأن تعليق الدراسة بغزة غداً حتى الآن".
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