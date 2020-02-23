الصحة بغزة: أربع إصابات في غارة إسرائيلية شرقي مدينة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب أربعة مواطنين، الليلة، في غارة إسرائيلية على حي التفاح شرقي مدينة غزة.



وقالت وزارة الصحة في غزة: إن أربع إصابات، وصلت مجمع الشفاء الطبي، بعد استهداف مجموعة من المواطنين في الحي، ما أدى لإصابة أربعة منهم.



وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة غارات على مواقع في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وجنوب القطاع.



وكانت قوات الاحتلال، أعدمت بدم بارد صباح اليوم، مواطناً ونكّلت بجثمانه بواسطة جرافة عسكرية، قبل أن تختطفه، وأصابت اثنين آخرين، شرقي محافظة خانيونس جنوب القطاع.