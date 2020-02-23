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شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن غارات على مواقع للمقاومة بغزة

الاحتلال يشن غارات على مواقع للمقاومة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة غارات على موقع حطين التابع للمقاومة الفلسطينية، شمال قطاع غزة.

فقد قصفت الطائرات الحربية، بأربعة صواريخ على الأقل موقع حطين التابع للمقاومة شمال قطاع غزة.

وأغارت مقاتلات الاحتلال على موقع مهاجر محيط جامعة الأقصى في المناطق الغربية البينية، ما بين خانيونس ورفح.

ثم وللمرة الخامسة أغارت طائرات الاحتلال الحربية على موقع مهاجر جنوب غرب خانيونس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: في هذه الساعة يشن الجيش الإسرائيلي، غارات ضد أهداف تابعة لمنظمة الجهاد في قطاع غزة. 

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