عربي

قبول دعوى بإغلاق ووقف بث المواقع الشيعية بمصر

قبول دعوى بإغلاق ووقف بث المواقع الشيعية بمصر
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الأحد، حكمها بقبول دعوى إغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية.

وقضت المحكمة بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع "ابن النفيس الإخباري" بصفة خاصة، من شبكة الإنترنت بحسب (صحيفة الأهرام).

وطالب المحامي سمير صبري في الدعوى المقامة، بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، وبينها موقع "النفيس".

أخبار ذات صلة

قرار محكمة أردنية: جماعة الإخوان مُنحلة منذ 1953

قرار محكمة أردنية: جماعة الإخوان مُنحلة منذ 1953

التحالف العربي يُدمر زورقاً للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

التحالف العربي يُدمر زورقاً للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

الأردن يعتزم فحص جميع المسافرين القادمين من الضفة الغربية بسبب (كورونا)

الأردن يعتزم فحص جميع المسافرين القادمين من الضفة الغربية بسبب (كورونا)

شاهد: داعية سعودي يشن هجوما حاداً على أردوغان ويتبرأ من ثنائه عليه

شاهد: داعية سعودي يشن هجوما حاداً على أردوغان ويتبرأ من ثنائه عليه

الصحة اللبنانية تُصدر تحذيراً بشأن إشاعات حول فيروس (كورونا)

الصحة اللبنانية تُصدر تحذيراً بشأن إشاعات حول فيروس (كورونا)

ليبرمان يكشف سبب زيارة رئيس الموساد وقائد عسكري إسرائيلي لقطر

ليبرمان يكشف سبب زيارة رئيس الموساد وقائد عسكري إسرائيلي لقطر

نجل حسني مبارك يكشف تطورات الحالية الصحية لوالده

نجل حسني مبارك يكشف تطورات الحالية الصحية لوالده

الصدر يُهدد البرلمان العراقي بـ &#34;تظاهرة مليونية&#34;

الصدر يُهدد البرلمان العراقي بـ "تظاهرة مليونية"

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شاباً من عرابة على حاجز (الكونتينر)

الاحتلال يعتقل شاباً من عرابة على حاجز (الكونتينر)

(أزرق أبيض) يسخر من نتنياهو: سيناقش إذا كان سيدفع لحماس بالدولار أم بالشيكل

(أزرق أبيض) يسخر من نتنياهو: سيناقش إذا كان سيدفع لحماس بالدولار أم بالشيكل

الاحتلال يعتقل تاجرا على معبر بيت حانون شمال القطاع

الاحتلال يعتقل تاجرا على معبر بيت حانون شمال القطاع

زيارة: الحكومة تعمل حالياً على إعداد ثلاثة عناقيد لغزة

زيارة: الحكومة تعمل حالياً على إعداد ثلاثة عناقيد لغزة

الشلالدة: لجنة التحقيق بوفاة المواطن زكارنة تعقد اجتماعاتها

الشلالدة: لجنة التحقيق بوفاة المواطن زكارنة تعقد اجتماعاتها

العربية: انتشال جثة شهيد بجرافة قوات الاحتلال جريمة حرب ويجب محاسبة قادتها

العربية: انتشال جثة شهيد بجرافة قوات الاحتلال جريمة حرب ويجب محاسبة قادتها

(قوات العاصفة): الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا

(قوات العاصفة): الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا

الجهاد الإسلامي: المقاومة في حالة استنفار

الجهاد الإسلامي: المقاومة في حالة استنفار

منوعات

&#34;الشرع محلل أربعة&#34;.. مصطفى الأغا يغازل أربع فنانات مصريات

"الشرع محلل أربعة".. مصطفى الأغا يغازل أربع فنانات مصريات

روبي تتغزل في منى زكي بتعليق غريب يثير الجدل

روبي تتغزل في منى زكي بتعليق غريب يثير الجدل

مفاجأة جديدة بخصوص تشريح جثة مايكل جاكسون

مفاجأة جديدة بخصوص تشريح جثة مايكل جاكسون

درة تتعمد تطفيش معجبات ظافر العابدين بسبب &#34;وسامته&#34;

درة تتعمد تطفيش معجبات ظافر العابدين بسبب "وسامته"

شاهد: شيما الحاج ترقص على &#34;بنت الجيران&#34; عقب خطوبتها

شاهد: شيما الحاج ترقص على "بنت الجيران" عقب خطوبتها

باسم سمرة يكشف حقيقة اعتدائه على محمد رمضان

باسم سمرة يكشف حقيقة اعتدائه على محمد رمضان

أصالة تكشف سرا عن طلاقها من طارق العريان

أصالة تكشف سرا عن طلاقها من طارق العريان

بسبب &#34;فيسبوك&#34;.. أحمد فلوكس يتسبب في حبس شقيقته عامين

بسبب "فيسبوك".. أحمد فلوكس يتسبب في حبس شقيقته عامين

محمد رمضان: أمتلك فيديو قد يتسبب بحبس الطيار أبو اليسر

محمد رمضان: أمتلك فيديو قد يتسبب بحبس الطيار أبو اليسر

حماة قصي خولي تكشف تفاصيل زواجه سرًا من ابنتها

حماة قصي خولي تكشف تفاصيل زواجه سرًا من ابنتها

عربي

قبول دعوى بإغلاق ووقف بث المواقع الشيعية بمصر

قبول دعوى بإغلاق ووقف بث المواقع الشيعية بمصر

قرار محكمة أردنية: جماعة الإخوان مُنحلة منذ 1953

قرار محكمة أردنية: جماعة الإخوان مُنحلة منذ 1953

التحالف العربي يُدمر زورقاً للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

التحالف العربي يُدمر زورقاً للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

الأردن يعتزم فحص جميع المسافرين القادمين من الضفة الغربية بسبب (كورونا)

الأردن يعتزم فحص جميع المسافرين القادمين من الضفة الغربية بسبب (كورونا)