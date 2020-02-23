الاحتلال يعتقل شابا من عرابة على حاجز "الكونتينر"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من بلدة عرابة على حاجز "الكونتينر" شرق بيت لحم، واقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين وسط اندلاع مواجهات .





وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد هشام أبو صلاح من بلدة عرابة أثناء مروره على حاجز الكونتينر .





كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات أو إصابات.

رام الله - دنيا الوطن