(أزرق أبيض) يسخر من نتنياهو: سيناقش إذا كان سيدفع لحماس بالدولار أم الشيكل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

سخر حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي بزعامة بيني غانتس، من اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش نفتالي بينت، في مقر (الكرياه)، لبحث سبل الرد على الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة.



وقال الحزب في تغريدة عبر موقع (تويتر) ساخرًا: إنه "من المتوقع أن يناقش نتنياهو ما إذا كان سيدفع لحماس أموالًا بالدولار أم بالشيكل".



إلى ذلك، قرر (أزرق أبيض) في أعقاب إطلاق الصواريخ، إلغاء مؤتمر الحزب الذي كان سيعقد في عسقلان هذه الليلة.