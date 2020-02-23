الأوقاف تستنكر المصادقة على"مشروع المصعد" في الحرم الإبراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مصادقة وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، على مخطط "مشروع المصعد" في الحرم الإبراهيمي بالخليل .



وقال وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن التصعيد من قبل قوات الاحتلال تجاه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، والتعدي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة، وإن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة، تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حرية العبادة تحت الإحتلال.



وطالب أبو الرب، المجتمع الدولي بشكل عام، والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو، بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في المسجدين الأقصى والإبراهيمي.



ودعا أبناء محافظة الخليل إلى الاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف، لحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.