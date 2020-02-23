زيارة: الحكومة تعمل حالياً على إعداد ثلاثة عناقيد لغزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة: إن الحكومة تعمل حالياً على إعداد العناقيد الخاصة بقطاع غزة، مضيفاً أنه نظرا للخصوصية الجغرافية في القطاع؛ فقد تم اختيار ثلاثة عناقيد بصورة طولية، هي عنقود الساحل، والعنقود الزراعي، والعنقود الصناعي.



جاء ذلك، خلال كلمته في المؤتمر العلمي "آفاق التنمية في ظل خصوصية الواقع الفلسطيني"، اليوم الأحد، الذي نظمته كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الإسراء- غزة.



وأكد زيارة، أن تحقيق التنمية المستدامة، يتطلب توفر مبادئ توجيهية وغايات واضحة وأهدافاً تمثل جدول أعمال شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر.



وأضاف، أن الحكومة اتخذت خطوات عملية، للبدء في وضع استراتيجية وطنية عبر قطاعية للتشغيل، تهدف للتخفيف من البطالة والحد من الفقر، وزيادة مساهمة المرأة بتحقيق التنمية في كافة محافظات الوطن.



ودعا زيارة، إلى ضرورة التلاحم والوحدة خلف قيادتنا وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، للتصدي لمؤامرة (صفقة القرن)، والإصرار على إنهاء الانقسام، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات نحو بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الفاعلة، المستندة إلى تطبيق مبادئ الحكومة.



كما دعا إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وبما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية وعنوانها المواطن أولاً، وبما ينسجم أيضاً مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تعتبر فلسطين جزءاً لا يتجزأ منها، بما فيها خطة التنمية المستدامة 2030، التي اعتمدت من قبل رؤساء الدول والحكومات في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي عقدت في نيويورك في أيلول/ سبتمبر2015.