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دولي

ثبوت إصابة أربعة أشخاص بفيروس "كورونا" في المملكة المتحدة

ثبوت إصابة أربعة أشخاص بفيروس "كورونا" في المملكة المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قال كبير الأطباء في بريطانيا، كريس ويتي، في بيان على "تويتر"، اليوم الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابة 4 مسافرين بـ"كورونا" بعد إجلائهم من السفينة "دياموند برنسيس" السياحية في اليابان.

وأفاد كريس ويتي بأن "الفحوص أثبتت إصابة 4 مرضى جدد في إنجلترا بفيروس "كوفيد - 19" مما يرفع إجمالي عدد الحالات في المملكة المتحدة إلى 13" بحسب (رويترز).

وتابع كبير الأطباء في بريطانيا "انتقل الفيروس للمصابين في السفينة السياحية "دياموند برنسيس"، ويجري نقل المرضى من أرو بارك إلى المراكز المتخصصة بخدمة الصحة الوطنية".

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