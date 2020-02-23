قيادي بالمقاومة: الصواريخ أطلقت بقرار من غرفة العمليات المشتركة

فصائل المقاومة

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خاص دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين، نائل أبو عودة، أن رد المقاومة الفلسطينية على جريمة اعدام المواطن محمد الناعم، جاء بقرار من غرفة العمليات المشتركة التابعة للمقاومة.



وقال أبو عودة لـ"دنيا الوطن": إن كافة قوى فصائل المقاومة باتت موحدة خلف قرار الغرفة المشتركة، ورسالة المقاومة في اطلاق الصواريخ هو أنها تقف خلف أبناء شعبها، ولن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بالتغول في دمائهم.



وأضاف "مُتمسكون بقاعدة الردع بالردع والدم بالدم، ونقول لمستوطني غلاف غزة، أن قيادتكم تقدمكم قرابين انتخابية، وتتاجر بأمنكم، والمقاومة لن تسمح إلا بقوة الميدان، وليس بالاستجداء".



وأوضح أن رد المقاومة جاء سريعًا، وهو رسالة لكل الوسطاء سواءً العرب أو الدوليين، "أننا لن نسمح بأي جريمة تُرتكب بحق المواطنين في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش نفتالي بينت، يحاولان بشتى الطرق اقناع جماهيرهم أنهما يمتلكان سلاح الرد من خلال التوعد، ولكن نقولها دائمًا "إن الكلمة دائمًا للمقاومة الفلسطينية في الميدان".