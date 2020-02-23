زوجة الشهيد "الناعم": لم أستطع أن أشاهد فيديو استشهاد زوجي

خاص دنيا الوطنأكدت زوجة الشهيد محمد الناعم، أنها لم تشاهد مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه زوجها الشهيد، وهو يُنكل به من قبل جرافة إسرائيلية، شرقي خانيونس، جنوب قطاع غزة.وقالت زوجة الشهيد الناعم لـ"دنيا الوطن": إنها لم تر زوجها، بعد أن علمت أن مقطع الفيديو بشع، لذلك لم تشاهده، مضيفة أنها كانت متوقعة أن زوجها كانت سيستشهد، فيما تساءلت قائلة: "ما ذنب نجل محمد أن يُربى يتيمًا؟".ودعت الفصائل الفلسطينية للتوحد، والابتعاد عن حب الذات، وإنهاء الانقسام، والبحث عن مصالح الشعب الفلسطيني، داعية في الوقت ذاته لإرجاع جثمان زوجها لتودعه.