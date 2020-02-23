الشلالدة: لجنة التحقيق بوفاة المواطن زكارنة تعقد اجتماعاتها

قال وزير العدل، محمد الشلالدة، إن أعمال لجنة التحقيق، التي شكلت بتوجيهات من رئيس الوزراء، محمد أشتية، بوفاة المواطن صلاح الدين زكارنة من بلدة قباطية، تجري على قدم وساق.





وأضاف الشلالدة، أن أعضاء لجنة التحقيق التي شُكلت للوقوف على ملابسات الأحداث الأمنية المؤسفة التي وقعت في بلدة قباطية، التقوا والد المصاب بالأحداث المؤسفة منتصر خزيمية، وعادوه في غرفة العناية بالمستشفى، وأفاد الأطباء بان حالته مستقرة.





وكان وزير العدل عقد عدة اجتماعات في مدينة جنين، والتقى في وقت سابق محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، وقائد منطقة جنين، واجتمع مع الفعاليات والمؤسسات، ووجهاء منطقة قباطية.





وأشار إلى أن لجنة التحقيق، ستستمر في عقد اجتماعاتها، ومتابعة عملها بمهنية وفي إطار القانون.

رام الله - دنيا الوطن