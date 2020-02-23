والدة الشهيد "الناعم": عزمني لتناول الغداء عنده ولكنه رحل

خاص دنيا الوطنطالبت والدة الشهيد محمد الناعم، المقاومة الفلسطينية، بالرد على جريمة اغتيال نجلها البشعة، اليوم الأحد.وقالت والدة الشهيد الناعم لـ"دنيا الوطن": إن نجلها محمد طلب الشهادة من الله، ونالها اليوم، داعية قوى المقاومة، بالرد على جريمه قتله شرقي خانيونس.وأضافت "ابني في عز شبابه، ذهب ليدافع عن وطنه، وكان قد عزمني اليوم لتناول الغداء عنده، ولكنه رحل"، متسائلة "من سيُربي ابنه الآن بعد وفاة أبيه؟".وطالبت الأم بإعادة جثمان ابنها لها، وليس حجزه عند الجانب الإسرائيلي، لأن كرامة الميت تكون بدفنه، مضيفة: "نُطالب المقاومة بزلزلة الاحتلال".