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العربية: انتشال جثة شهيد بجرافة قوات الاحتلال جريمة حرب ويجب محاسبة قادتها

العربية: انتشال جثة شهيد بجرافة قوات الاحتلال جريمة حرب ويجب محاسبة قادتها
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية، صباح اليوم، انتشال جثمان شهيد، بالجرافة العسكرية الإسرائيلية شرقي خانيونس جريمة حرب بحق الفلسطينيين، مطالبة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، داعية المجتمع الدولي إلى كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة: "هذا الحادث الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال شرقي خانيونس بالتنكيل بجثة شهيد، وانتشاله بطريقة بشعة، هو سلوك إجرامي"، مؤكداً أن إسرائيل باتت تتجه أنظارها إلى التنكيل بجثث الشهداء كأسلوب نمطي"، موضحاً أن ذلك، هو استفزاز لمشاعر ذوي الشهداء.

ووصف عاشور في تصريحاته، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بحق شهيد بــ "جريمة حرب بشعة"، مطالباً مؤسسات حقوق الإنسان، والمجتمع الدولي بالوقوف عليها، داعياً إلى توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن هذا المشهد الإجرامي، يكشف حقيقة عقلية الاحتلال، وعنجهيته، مشيراً إلى أن هذه العقلية الإجرامية، هي التي تحكم سلوك قادة الاحتلال السياسيين، والعسكريين على حد سواء.

ودعا عاشور الحكومة الفلسطينية إلى استغلال هذه الجريمة البشعة، وعرضها على العالم برمته؛ لفضح حقد الاحتلال الدموي حيال شعب أعزل، مطالباً بإنهاء الانقسام بسرعة؛ لمواجهة الحقد الإسرائيلي.

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