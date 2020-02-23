(0404): الجيش الإسرائيلي سيرد هذه الليلة على قصف غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي، سيرد على قصف المقاومة الفلسطينية، لمناطق غلاف غزة.وقال موقع (0404): الجيش الإسرائيلي ينوي فعلًا الرد على اطلاق الصواريخ على مناطق الجنوب، هذه الليلة.ونشر الصحفي الإسرائيلي، تساحي دبوش، صورة من الاجتماع ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش نفتالي بينت، بمبنى الكرياه، مضيفًا: "سنعرف قريبًا ما الذي تقرر".