القناة 13: تدخلات من ملادينوف والمخابرات المصرية لاستعادة الهدوء بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وسطاء عرباً ودوليين، يجرون اتصالات مكثفة لإعادة الهدوء في قطاع غزة.
ونقلت القناة (13) عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله: إن مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، والمخابرات المصرية، يجرون اتصالات مُكثفة مع جميع الأطراف في محاولة لاستعادة الهدوء في غزة.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وسطاء عرباً ودوليين، يجرون اتصالات مكثفة لإعادة الهدوء في قطاع غزة.
ونقلت القناة (13) عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله: إن مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، والمخابرات المصرية، يجرون اتصالات مُكثفة مع جميع الأطراف في محاولة لاستعادة الهدوء في غزة.
التعليقات