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القناة 13: تدخلات من ملادينوف والمخابرات المصرية لاستعادة الهدوء بغزة

القناة 13: تدخلات من ملادينوف والمخابرات المصرية لاستعادة الهدوء بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وسطاء عرباً ودوليين، يجرون اتصالات مكثفة لإعادة الهدوء في قطاع غزة.

ونقلت القناة (13) عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله: إن مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، والمخابرات المصرية، يجرون اتصالات مُكثفة مع جميع الأطراف في محاولة لاستعادة الهدوء في غزة.

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