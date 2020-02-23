القناة 13: تدخلات من ملادينوف والمخابرات المصرية لاستعادة الهدوء بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وسطاء عرباً ودوليين، يجرون اتصالات مكثفة لإعادة الهدوء في قطاع غزة.



ونقلت القناة (13) عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله: إن مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، والمخابرات المصرية، يجرون اتصالات مُكثفة مع جميع الأطراف في محاولة لاستعادة الهدوء في غزة.