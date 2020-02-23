شاهد: أضرار في سيارة إسرائيلية نتيجة قصف سرايا القدس لعسقلان

رام الله - دنيا الوطنتعرضت سيارة إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، لأضرار عديدة، جراء إطلاق سرايا القدس لصواريخ على عسقلان.وقال القناة 12: إن السيارة كانت مصطفة في أحد المناطق بالغلاف، وتعرضت لأضرار، جراء إطلاق الصواريخ على عسقلان.