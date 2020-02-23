شاهد: أضرار في سيارة إسرائيلية نتيجة قصف سرايا القدس لعسقلان
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت سيارة إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، لأضرار عديدة، جراء إطلاق سرايا القدس لصواريخ على عسقلان.
وقال القناة 12: إن السيارة كانت مصطفة في أحد المناطق بالغلاف، وتعرضت لأضرار، جراء إطلاق الصواريخ على عسقلان.
تعرضت سيارة إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، لأضرار عديدة، جراء إطلاق سرايا القدس لصواريخ على عسقلان.
وقال القناة 12: إن السيارة كانت مصطفة في أحد المناطق بالغلاف، وتعرضت لأضرار، جراء إطلاق الصواريخ على عسقلان.
التعليقات