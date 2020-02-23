سرايا القدس تُعلن قصفها لمستوطنات غلاف غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في فلسطين، بشكل رسمي، تبنيها قصف المستوطنات الإسرائيلية في مناطق غلاف غزة.



وقالت السرايا في بيان مقتضب: "تعلن سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف المستوطنات الصهيونية مساء اليوم".



وأضافت: أن "القصف جاء ردًا على اغتيال الشهيد محمد الناعم والتنكيل بجسده"، مشددة بالقول: "وسنرد على أي عدوان، وإن عدتم عدنا".