سرايا القدس تُعلن قصفها لمستوطنات غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في فلسطين، بشكل رسمي، تبنيها قصف المستوطنات الإسرائيلية في مناطق غلاف غزة.
وقالت السرايا في بيان مقتضب: "تعلن سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف المستوطنات الصهيونية مساء اليوم".
وأضافت: أن "القصف جاء ردًا على اغتيال الشهيد محمد الناعم والتنكيل بجسده"، مشددة بالقول: "وسنرد على أي عدوان، وإن عدتم عدنا".
أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في فلسطين، بشكل رسمي، تبنيها قصف المستوطنات الإسرائيلية في مناطق غلاف غزة.
وقالت السرايا في بيان مقتضب: "تعلن سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف المستوطنات الصهيونية مساء اليوم".
وأضافت: أن "القصف جاء ردًا على اغتيال الشهيد محمد الناعم والتنكيل بجسده"، مشددة بالقول: "وسنرد على أي عدوان، وإن عدتم عدنا".
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