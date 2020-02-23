(قوات العاصفة): الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني (قوات العاصفة)، أن دماء الشعب الفلسطيني، ليست رخيصة.



وقالت الكتائب في بيان وصل "دنيا الوطن": "سيدفع الاحتلال ثمن جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة قتل المواطن محمد الناعم، والتنكيل بجثته".



وأكدت الكتائب، أن جريمة اليوم، لن تمر مرور الكرام، وأن المقاومة الفلسطينية، قادرة علي تغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال.