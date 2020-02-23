الجهاد الإسلامي: المقاومة في حالة استنفار

سرايا القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، في فلسطين، أن المقاومة جاهزة للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وفي حالة استنفار في حال تمادى الاحتلال في توسيع عدوانه، ومستعدة للرد عليه.



وقالت الحركة في بيان صحفي: "تبارك حركة الجهاد الإسلامي هذا الرد، الذي نفذته المقاومة، رداً على الجريمة التي ارتكبها العدو صباح اليوم، بحق المجاهد في سرايا القدس الشهيد محمد الناعم، والتنكيل بجثمانه الطاهر".



وكان أحمد المدلل القيادي في الجهاد الإسلامي، قال خلال حديثه لـ"دنيا الوطن": "نحن نؤكد على حق المقاومة في الرد على الجريمة النكراء، التي ارتكبها العدو الصهيوني هذا الصباح، وما حدث مساء اليوم من إطلاق الصواريخ، هو ضمن الردود على هذه الجريمة".



وأضاف المدلل "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل ما يقترفه الاحتلال، وهنالك توافق فلسطيني، بأن للمقاومة الحق في الرد على أي جريمة إسرائيلية".



وأوضح، أن غرفة العمليات المشتركة التابعة للمقاومة الفلسطينية، هي التي تحدد شكل الرد، والردود تأتي بالتوافق بين الكل الفلسطيني.