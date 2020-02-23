أول تعليق من "الجهاد الإسلامي" على إطلاق المقاومة 20 صاروخًا باتجاه غلاف غزة

سرايا القدس

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على حق المقاومة الفلسطينية، بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها جريمة تنكيل جرافة الاحتلال بجثة المواطن محمد الناعم شرقي خانيونس.



وقال أحمد المدلل القيادي في الجهاد الإسلامي، خلال حديثه لـ"دنيا الوطن": "نحن نؤكد على حق المقاومة في الرد على الجريمة النكراء، التي ارتكبها العدو الصهيوني هذا الصباح، وما حدث مساء اليوم من اطلاق الصواريخ، هو ضمن الردود على هذه الجريمة".



وأضاف المدلل "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل ما يقترفه الاحتلال، وهنالك توافق فلسطيني بأن للمقاومة الحق في الرد على أي جريمة إسرائيلية".



وأوضح أن غرفة العمليات المشتركة التابعة للمقاومة الفلسطينية هي التي تحدد شكل الرد، والرود تأتي بالتوافق بين الكل الفلسطيني.