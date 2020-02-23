شاهد: لحظة سقوط الصواريخ في مناطق غلاف غزة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في الجنوب، فالحديث عن رصد إطلاق نحو 20 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، حيث اعترضت القبة نحو 10 منها.

رام الله - دنيا الوطنرصد مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الأحد، لحظة سقوط الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة، باتجاه مناطق الغلاف.وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات الصاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية له، في اطار الرد على جريمة اغتيال المواطن محمد الناعم، والتنكيل بجثته من قبل جرافة إسرائيلية، شرقي خانيونس.