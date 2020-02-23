إطلاق 20 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف

رام الله - دنيا الوطنأطلق مساء اليوم الأحد، عدد من الصواريخ، باتجاه مناطق غلاف غزة، في أعقاب استشهاد شاب والتنكيل بجثته شرقي قطاع غزة.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في الجنوب، فالحديث عن رصد إطلاق نحو 20 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، حيث اعترضت القبة نحو 10 منها.وقالت القناة 12 الإسرائيلية: إنه تم إطلاق حوالي 20 صاروخًا من غزة على مناطق الغلاف، فيما أعلنت بلدية عسقلان فتح الملاجئ، ووقف كل الفعاليات.ودوّت صفارات الانذار في عدد كبير من مناطق الغلاف، بعد اطلاق الصواريخ من غزة، في حين تصدت القبة الحديدية لعدد منها.ودوّت الصفارات في مناطق إيرز، وسديروت، وعسقلان، ونير عام، وياد مُردخاي، وصوفا، وغيرها من المناطق، فيما قال المراسل الإسرائيلي، يوسي يهوشع: تم إطلاق صورايخ مكثف من قطاع غزة نحو مناطق الغلاف.يتبع..