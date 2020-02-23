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شؤون فلسطينية

مركز حماية: الاحتلال مثّل بجثة المواطن شرق محافظة خانيونس

مركز حماية: الاحتلال مثّل بجثة المواطن شرق محافظة خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
دان مركز حماية لحقوق الإنسان إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حدود قطاع غزة شرق مدينة خانيونس نيران رشاشتها وقذائفها المدفعية تجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين.   

ووفقاً لمعلومات حصل عليها باحثو المركز فقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد 23 شباط/ فبراير2020 في حوالي الساعة السادسة صباحاً قذيفة مدفعية ونيراناً رشاشتها بشكل كثيف وذلك باتجاه مواطنين اثنين شمال البرج العسكري "الفراحين" في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، الامر الذي أدى لاستشهاد مواطن وإصابة أخر كما أصيب ثلاثة أخرين أثناء محاولة أنقاذ الضحايا، غير أن قوات الاحتلال لم تسمح لهم بذلك.

وقال المركز: إن الاحتلال قام بعد ذلك بالتوغل داخل قطاع غزة بواسطة جرافة عسكرية ودبابة حيث قامت بالتمثيل في جثة الضحية واحتجازها في جريمة بحق الإنسانية.

وقال مركز حماية لحقوق الانسان: إذ نُدين هذه الجريمة  فإنه يحذر من استمرار سياسة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء ويطالب المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات سلطات الاحتلال وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وذلك من خلال إلزام الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا المركز الجهات المختصة ووزارة الخارجية لاستمرار التحرك باتجاه ملاحقة الاحتلال قضائياً بهدف معاقبته على جرائمه وفي هذا لإطار يدعو المركز المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لرصد وتوثيق جرائم الاحتلال وإحالتها للمحكمة الجنائية الدولية للمساهمه بوضع حد لسياسة الحصانة و الإفلات من العقاب التي تتمتع بها سلطات الاحتلال.

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