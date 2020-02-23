شاهد: الجوجو يعلن عن التقرير السنوي لعمل المحكمة الشرعية بعام 2019

رام الله - دنيا الوطنأعلن حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، اليوم عن التقرير السنوي لعمل المحكمة الشرعية خلال عام 2019، والذي اتضح خلال البيان أن عدد الزواج خلال عام 2019 كان أكبر بكثير من نظيره عام 2018.وقال: إن عام 2019 كان هناك ارتفاع ملحوظ في الزواج، وأن عام 2019 ارتفعت أعداد الزواج فيه عن عام 2018 بـ 1800 حالة زواج، وهذا يعود الى عدة أسباب منها، تغير نمط التفكير والثقافة عند المجتمع حيث قلت قيمة المهور، وقلت قيمة التكاليف المتعلقة بالزواج.وأضاف الجوجو، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "كان هناك مبادرات لمساعدات الشباب اعلى الزواج، من قبل مؤسسات رسمية، ممثلة بوزارة الشباب والرياضة بإعطاء القرض الحسن للمقبلين على الزواج، أو بمؤسسات المجتمع المدني.وشكر دولة قطر على تبرعها مليون دولار لـ 500 شاب، الذين يفكرون بالإقدام على الزواج، كل هذه الأمور مجتمعة تساعد في رفع عدد الزواج.وأوضح، أن سبب تراجع الطلاق بنسبة 0.01%، بتقديري أن ثقافة المجتمع الفلسطيني بدأت تعي مخاطر الطلاق، وأن في المحن والشدائد تتوحد الأسرى الفلسطينية وتتضمن فيما بينها وهذا قد يكون سبب أخر لتراجع أعداد الطلاق.وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، دعا أن يكون هناك معهد بحثي استراتيجي يقوم بتحليل أسباب زيادة أعداد الزواج وانخفاض أعداد الطلاق في قطاع غزة، مبيناً أن نسبة 17.09% وهي نسبة الطلاق الى الزواج، هي نسبة مرتفعة ولا بد أن تكون النسبة أقل من ذلك.