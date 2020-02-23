عاجل

  • صفارات الإنذار تدوي في أشكلون وزيكيم وياد مردخاي

  • صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

شؤون فلسطينية

شاهد: الجوجو يعلن عن التقرير السنوي لعمل المحكمة الشرعية بعام 2019

شاهد: الجوجو يعلن عن التقرير السنوي لعمل المحكمة الشرعية بعام 2019
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، اليوم عن التقرير السنوي لعمل المحكمة الشرعية خلال عام 2019، والذي اتضح خلال البيان أن عدد الزواج خلال عام 2019 كان أكبر بكثير من نظيره عام 2018.

وقال: إن عام 2019 كان هناك ارتفاع ملحوظ في الزواج، وأن عام 2019 ارتفعت أعداد الزواج فيه عن عام 2018 بـ 1800 حالة زواج، وهذا يعود الى عدة أسباب منها، تغير نمط التفكير والثقافة عند المجتمع حيث قلت قيمة المهور، وقلت قيمة التكاليف المتعلقة بالزواج.

وأضاف الجوجو، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "كان هناك مبادرات لمساعدات الشباب اعلى الزواج، من قبل مؤسسات رسمية، ممثلة بوزارة الشباب والرياضة بإعطاء القرض الحسن للمقبلين على الزواج، أو بمؤسسات المجتمع المدني.

وشكر دولة قطر على تبرعها مليون دولار لـ 500 شاب، الذين يفكرون بالإقدام على الزواج، كل هذه الأمور مجتمعة تساعد في رفع عدد الزواج.

وأوضح، أن سبب تراجع الطلاق بنسبة 0.01%، بتقديري أن ثقافة المجتمع الفلسطيني بدأت تعي مخاطر الطلاق، وأن في المحن والشدائد تتوحد الأسرى الفلسطينية وتتضمن فيما بينها وهذا قد يكون سبب أخر لتراجع أعداد الطلاق.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، دعا أن يكون هناك معهد بحثي استراتيجي يقوم بتحليل أسباب زيادة أعداد الزواج وانخفاض أعداد الطلاق في قطاع غزة، مبيناً أن نسبة 17.09% وهي نسبة الطلاق الى الزواج، هي نسبة مرتفعة ولا بد أن تكون النسبة أقل من ذلك.

 

أخبار ذات صلة

إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف

إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف

مركز حماية: الاحتلال مثّل بجثة المواطن شرق محافظة خانيونس

مركز حماية: الاحتلال مثّل بجثة المواطن شرق محافظة خانيونس

بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام.. العمادي ونائبه الحردان يغادران قطاع غزة

بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام.. العمادي ونائبه الحردان يغادران قطاع غزة

&#34;النضال الشعبي&#34; تدين جريمة التمثيل بجثة شهيد خانيونس محمد الناعم

"النضال الشعبي" تدين جريمة التمثيل بجثة شهيد خانيونس محمد الناعم

&#34;الإسلامي الفلسطيني&#34; يرعى الملتقى التكنولوجي العلمي الأول في غزة

"الإسلامي الفلسطيني" يرعى الملتقى التكنولوجي العلمي الأول في غزة

فلسطين تفوز بالمركز الأول عن فئة المخترع الأجنبي في تونس

فلسطين تفوز بالمركز الأول عن فئة المخترع الأجنبي في تونس

فلسطين تشارك بمعرض مسقط الدولي للكتاب

فلسطين تشارك بمعرض مسقط الدولي للكتاب

المركز الفلسطيني: قوات الاحتلال تنكل بجثمان شاب قتلته بطريقة مهينة ومذلة

المركز الفلسطيني: قوات الاحتلال تنكل بجثمان شاب قتلته بطريقة مهينة ومذلة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

مركز حماية: الاحتلال مثّل بجثة المواطن شرق محافظة خانيونس

مركز حماية: الاحتلال مثّل بجثة المواطن شرق محافظة خانيونس

&#34;النضال الشعبي&#34; تدين جريمة التمثيل بجثة شهيد خانيونس محمد الناعم

"النضال الشعبي" تدين جريمة التمثيل بجثة شهيد خانيونس محمد الناعم

&#34;الإسلامي الفلسطيني&#34; يرعى الملتقى التكنولوجي العلمي الأول في غزة

"الإسلامي الفلسطيني" يرعى الملتقى التكنولوجي العلمي الأول في غزة

فلسطين تفوز بالمركز الأول عن فئة المخترع الأجنبي في تونس

فلسطين تفوز بالمركز الأول عن فئة المخترع الأجنبي في تونس

المركز الفلسطيني: قوات الاحتلال تنكل بجثمان شاب قتلته بطريقة مهينة ومذلة

المركز الفلسطيني: قوات الاحتلال تنكل بجثمان شاب قتلته بطريقة مهينة ومذلة

&#34;الميزان&#34; يعلق على سرقة معدات لشركة الاتصالات بغزة للمرة الثانية بأقل من شهر

"الميزان" يعلق على سرقة معدات لشركة الاتصالات بغزة للمرة الثانية بأقل من شهر

&#34;الميزان&#34; يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة مريضة من غزة

"الميزان" يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة مريضة من غزة

التجمع الديمقراطي: إدارة (أونروا) لديها أجندة متساوقة مع جهات أخرى لتركيع أهل غزة

التجمع الديمقراطي: إدارة (أونروا) لديها أجندة متساوقة مع جهات أخرى لتركيع أهل غزة

منوعات

&#34;الشرع محلل أربعة&#34;.. مصطفى الأغا يغازل أربع فنانات مصريات

"الشرع محلل أربعة".. مصطفى الأغا يغازل أربع فنانات مصريات

روبي تتغزل في منى زكي بتعليق غريب يثير الجدل

روبي تتغزل في منى زكي بتعليق غريب يثير الجدل

مفاجأة جديدة بخصوص تشريح جثة مايكل جاكسون

مفاجأة جديدة بخصوص تشريح جثة مايكل جاكسون

درة تتعمد تطفيش معجبات ظافر العابدين بسبب &#34;وسامته&#34;

درة تتعمد تطفيش معجبات ظافر العابدين بسبب "وسامته"

شاهد: شيما الحاج ترقص على &#34;بنت الجيران&#34; عقب خطوبتها

شاهد: شيما الحاج ترقص على "بنت الجيران" عقب خطوبتها

باسم سمرة يكشف حقيقة اعتدائه على محمد رمضان

باسم سمرة يكشف حقيقة اعتدائه على محمد رمضان

أصالة تكشف سرا عن طلاقها من طارق العريان

أصالة تكشف سرا عن طلاقها من طارق العريان

بسبب &#34;فيسبوك&#34;.. أحمد فلوكس يتسبب في حبس شقيقته عامين

بسبب "فيسبوك".. أحمد فلوكس يتسبب في حبس شقيقته عامين

محمد رمضان: أمتلك فيديو قد يتسبب بحبس الطيار أبو اليسر

محمد رمضان: أمتلك فيديو قد يتسبب بحبس الطيار أبو اليسر

حماة قصي خولي تكشف تفاصيل زواجه سرًا من ابنتها

حماة قصي خولي تكشف تفاصيل زواجه سرًا من ابنتها

عربي

قرار محكمة أردنية: جماعة الإخوان مُنحلة منذ 1953

قرار محكمة أردنية: جماعة الإخوان مُنحلة منذ 1953

التحالف العربي يُدمر زورق للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

التحالف العربي يُدمر زورق للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن

الأردن يعتزم فحص جميع المسافرين القادمين من الضفة الغربية بسبب (كورونا)

الأردن يعتزم فحص جميع المسافرين القادمين من الضفة الغربية بسبب (كورونا)

شاهد: داعية سعودي يشن هجوما حاداً على أردوغان ويتبرأ من ثنائه عليه

شاهد: داعية سعودي يشن هجوما حاداً على أردوغان ويتبرأ من ثنائه عليه