بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام.. العمادي ونائبه الحردان يغادران قطاع غزة

السفير محمد العمادي ونائبه خالد الحردان في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

غادر رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، ونائبه خالد الحردان، القطاع، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام.



وقالت إدارة المرور والنجدة بغزة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن قسم الوفود بشرطة المرور والنجدة أمّن مغادرة السفير القطري ونائبه، عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع.



وكان العمادي اجتمع مع رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار، يوم الجمعة في مكتب رئيس الحركة في غزة.



واتفق الطرفان على أن يتم صرف 12 مليون دولار، بواقع 100 دولار لـ 120 ألف عائلة متعففة، ودعم زواج 500 شاب من الشباب غير القادرين على الزواج والمتقدمين في السن بواقع مليوني دولار، كما اتفق على تخصيص مليون دولار لترميم العديد من بيوت الفقراء، كذلك تم الاتفاق على تقديم مليون دولار لخريجى الجامعات لاستخراج شهاداتهم الجامعية، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.



وناقش الطرفان سبل تحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، والعمل على تقديم مزيد من التسهيلات لأهلنا في القطاع، كذلك تم نقاش خط الغاز الخاص بمحطة الكهرباء.



هذا وأكد الجانبان أهمية المضي قدماً في تحسين الأوضاع المعيشية بما يحقق حياة كريمة لأهلنا في قطاع غزة.