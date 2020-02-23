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شؤون فلسطينية

فلسطين تفوز بالمركز الأول عن فئة المخترع الأجنبي في تونس

فلسطين تفوز بالمركز الأول عن فئة المخترع الأجنبي في تونس
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية المجلس الأعلى للإبداع والتميز ومؤسسة النيزك، حصل المخترع الفلسطيني، عاطف شكوكاني -منسق مشاريع الإبداع والريادة في جامعة بيرزيت- على المركز الأول في فئة المخترع الأجنبي عن اختراعه “CVision” وذلك في الدورة الأولى للصالون المتوسطي للمخترعين الذي نظم في تونس العاصمة 18-19-20 شباط/ فبراير 2020.

والاختراع عبارة عن جهاز ونظام يعمل على زيادة نسبة الأمان في المركبات من خلال تقليل نسبة حوادث السير التي تحصل نتيجة استعمال الهاتف أثناء القيادة، حيث يعمل هذا النظام والجهاز على تتبع هاتف المستخدم بحالة تواجده في منطقة القيادة من خلال عدة تقنيات متقدمة تم اختراعها وفي حال وجد جهاز الهاتف مع المستخدم أثناء القيادة، يعمل على تنبيه المستخدم بتحذير صوتي وضوئي وإمكانية التواصل مع عائلة السائق لتنبيههم بأن السائق يستعمل الهاتف أثناء القيادة، أما في حال تم تركيب الجهاز بالمركبات أثناء التصنيع، فيعمل الجهاز على تحويل المركبة لنظام القيادة الذاتي.

نظمت المسابقة الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد، وتحت رعاية وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبالشراكة مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي والجمعية التونسية للبحث العلمي والابتكار والملكية الفكرية وبالتنسيق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة أفريست العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية والفيديرالية الفرنسية للمخترعين (FFI).

وتقدم للمشاركة في هذه المسابقة ما يقارب 300 مشارك من عدة دول منها: تونس وفلسطين والأردن، ومصر والمغرب والجزائر وفرنسا، و قد تأهل للدور النهائي 23 مخترعا، وبحضور 14 محكم محلي ودولي، اختاروا تقسيم المنافسة على ثلاث فئات،
فئة المخترع المحلي المستقل وفئة المخترع المؤسسي المحلي وفئة المخترع الأجنبي.

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