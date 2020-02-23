فلسطين تشارك بمعرض مسقط الدولي للكتاب













رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين ممثلة بجناح وزارة الثقافة بمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي انطلق أمس السبت، في دورته الخامسة والعشرين، في سلطنة عُمان، بمشاركة عدد من دور النشر الفلسطينية من فلسطين والشتات، ويستمر حتى الثاني من آذار/مارس المقبل.وضم جناح دولة فلسطين عدداً من الإصدارات والكتب التي تتحدث عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إضافة إلى الكتب التراثية والتاريخية والعلمية، حيث شارك بالمعرض 32 دولة.ومثل الوزارة في المعرض مدير دائرة النشر والمكتبات عصام الديك، وعصام عبد الله من مكتب الوزارة في محافظة سلفيت.