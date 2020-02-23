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شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة موقوف لدى "الأمن الداخلي" بغزة

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة موقوف لدى "الأمن الداخلي" بغزة
أجهزة أمنية بغزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النيابة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة موقوف في غزة.

وأعلن صباح اليوم عن وفاة المواطن عصام أحمد السعافين، (40 عاماً)، من مخيم البريج، وسط قطاع غزة، في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد أن نقل إليه يوم أمس من قبل جهاز الأمن الداخلي بغزة، حيث كان موقوفاً منذ نحو شهر.  

وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في ظروف وملابسات الوفاة وإعلان نتائج التحقيق، معبراً عن قلقه البالغ من تكرار حالات الوفاة في سجون ومراكز التوقيف في قطاع غزة، في ظروف مختلفة.

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه يخشى أن تكون هذه الحالات ناجمة عن ممارسات التعذيب و/أو الإهمال الطبي الذي يتعرض لها هؤلاء الموقوفين. 

ووفقا لتحقيقات المركز فإن الضحية يعمل في جهاز الشرطة في السلطة الفلسطينية، وجرى اعتقاله بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2020، من قبل أفراد من جهاز الأمن الداخلي، في مخيم البريج، ومن ثم نقل إلى مقر الجهاز بمدينة غزة.  

وأفاد شقيق المتوفى يوسف السعافين، (33 عاماً)، للمركز، بأنه مساء يوم 27 كانون الثاني/ يناير، قام أفراد ملثمون يرتدون زياً مدنياً باعتقال شقيقه، الذي كان يعاني من مرض السكري، ولديه تهتك في العصب الطرفي، من أمام نادي خدمات البريج، واقتادوه لجهة غير معلومة.  

وأضاف شقيق المتوفى، بأنهم علموا من مصادر غير رسمية وجود شقيقهم في مقر الأمن الداخلي بغزة، دون معرفة أسباب الاعتقال، ودون أن يتمكنوا من زيارته طيلة فترة توقيفه. 

وتابع وفق بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: بأن العائلة عرفت بوفاة ابنها بعدما تفاجأت صباح اليوم بتجمهر أناس أمام منزلهم في المخيم، ولم يبلغوا من قبل أي جهة رسمية بذلك. 

وأكد المركز أن النيابة العامة وجهات التوقيف هي الجهة المسؤولة عن حياة وسلامة المعتقلين، وعليه فإنه يطالب النائب العام بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، وأن تعلن النتائج.   

كما يؤكد أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل على ذلك، حيث تنص المادة (7) منه على "..يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز..".  ولهذا يطالب المركز بأن يشمل التحقيق الاهمال المحتمل المتسبب في حدوث الوفاة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت على موقعها الالكتروني، صباح اليوم، وفاة الموقوف عصام أحمد السعافين في مستشفى الشفاء فجر اليوم الأحد، حيث تم نقله لتلقي العلاج ظهر أمس السبت إثر تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ. 

وأضاف البيان: أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق، وسيتم عرض الجثة على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

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