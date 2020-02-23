"الميزان" يعلق على سرقة معدات لشركة الاتصالات بغزة للمرة الثانية بأقل من شهر

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان حادثتي السرقة اللتين وقعتا لمقسمي شركة الاتصالات الفلسطينية (Paltel)، في حي الرمال وبلدية الزهراء في مدينة غزة فجر أمس السبت.





وقال المركز إنه بحسب المعلومات المتوفرة، فإن مجهولين قاموا بسرقة مقسم الاتصالات في شارع أحمد عبد العزيز في حي الرمال غرب مدينة غزة بعد فتحه عنوة، وفي الوقت نفسه، قامت مجموعة أخرى بسرقة مقسم منطقة أبو مدين في حي الزهراء جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى أسلاك هوائية".





تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الثانية التي تسرق فيها معدات لشركة الاتصالات الفلسطينية خلال أقل من شهر، حيث اقتحم مجهولون مساء يوم 30/01/2020، مستودع شركة الاتصالات الفلسطينية (Paltel) في منطقة الزوايدة وقاموا بسرقة محتوياته.





وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان: إنه إذ يعبر عن استنكاره الشديد لحادث السرقة، فإنه ينظر بقلق شديد تجاه تمكن مجموعة من الأفراد من سرقة تلك المقاسم وخاصة بعد تعرض مخازن الشركة للسطو والسرقة أواخر شهر كانون الثاني/ يناير من العام نفسه.





وأكد مركز الميزان على أن مثل هكذا أحداث تساعد في استشراء الفلتان الأمني، وتهدد السلم والأمن المجتمعي، كما تهدد استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل منع قوات الاحتلال إدخال المعدات إلى قطاع غزة.





وعليه، يطالب مركز الميزان النيابة العامة والسلطات المختصة بفتح تحقيق جدي في الحادث، والأحداث الأخرى السابقة، وملاحقة الفاعلين، وتقديمهم للعدالة، وإيقاع عقوبات رادعة بحقهم تتناسب وحجم الجرم المرتكب حسب القانون للحد من إمكانية تصاعد أحداث مشابهة، كما يطالب المركز بنشر نتائج التحقيق على الملأ بما يضمن تعزيز الثقة في مؤسسات العدالة.

رام الله - دنيا الوطن