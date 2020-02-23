سرايا القدس: استهداف الاحتلال لأحد مجاهدينا داخل غزة عدوان عليه تحمل نتائجه

سرايا القدس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد: إن على الاحتلال الإسرائيلي أن يتحمل نتائج استهدافه لأحد مجاهديها داخل قطاع غزة.



وقال أبو حمزة، المتحدث باسم السرايا في تغريدة له: إن "اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها لأحد مجاهدينا داخل قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم هو عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه".



واستشهد شاب وأصيب آخران، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الحدودي شرقي خانيونس.



وكان الجيش الإسرائيلي، زعم رصد قوة عسكرية فلسطينية على الحدود مع قطاع غزة، قائلاً: "إن فلسطينيين اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة، وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها".



ونشرت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، فيديوهات وصور للحدث الأمني، الذي وقع شرقي خانيونس.



وظهر في المقاطع والصور، لحظة محاولة شبان فلسطينيين الهروب من دبابة، وجرافة إسرائيليتين، فيما قامت الجرافة بدهس المواطن، ما أدى إلى استشهاده.