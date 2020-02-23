الجيش الإسرائيلي يُعزز نشر القبة الحديدية في الجنوب

قالت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الأحد: إن الجيش، عزز نشر القبة الحديدية "في أعقاب التوتر في الجنوب".



واستشهد شاب وأصيب آخران، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الحدودي شرقي خانيونس.



وكان الجيش الإسرائيلي، زعم رصد قوة عسكرية فلسطينية على الحدود مع قطاع غزة، قائلاً: "إن فلسطينيين اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة، وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها".



ونشرت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، فيديوهات وصور للحدث الأمني، الذي وقع شرقي خانيونس.



وظهر في المقاطع والصور، لحظة محاولة شبان فلسطينيين الهروب من دبابة، وجرافة إسرائيليتين، فيما قامت الجرافة بدهس المواطن، ما أدى إلى استشهاده.

رام الله - دنيا الوطن