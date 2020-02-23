إسرائيل تعزل 30 جندياً من الجيش بسبب (كورونا)





وقال وفق ما نشر عبر صفحته على (تويتر): نواصل الاستعدادات لمنع انتشار الفيروس بإسرائيل، و"نشدد إجراءات الدخول إلى البلاد من دول أخرى، لنضيف اليوم أستراليا وإيطاليا ودولاً أخرى إذا لزم الأمر، الاستعداد المفرط أفضل من الاستعداد الناقص".

رام الله - دنيا الوطنقررت إسرائيل اليوم الأحد، عزل 30 جندياً من الجيش، خوفاً من فيروس (كورونا) المستجد.وقالت إذاعة الجيش: إنه تم عزل حوالي 30 جندياً من الجيش الإسرائيلي، خوفاً من فيروس (كورونا)، بينهم الملحق العسكري في الصين، وعائلته الذين عادوا إلى إسرائيل.وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم جلسة خاصة؛ لتقييم الأوضاع المتعلقة بفيروس (كورونا).