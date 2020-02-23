دولي

إسرائيل تعزل 30 جندياً من الجيش بسبب (كورونا)

إسرائيل تعزل 30 جندياً من الجيش بسبب (كورونا)
عناصر من الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قررت إسرائيل اليوم الأحد، عزل 30 جندياً من الجيش، خوفاً من فيروس (كورونا) المستجد.

وقالت إذاعة الجيش: إنه تم عزل حوالي 30 جندياً من الجيش الإسرائيلي، خوفاً من فيروس (كورونا)، بينهم الملحق العسكري في الصين، وعائلته الذين عادوا إلى إسرائيل.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم جلسة خاصة؛ لتقييم الأوضاع المتعلقة بفيروس (كورونا).

وقال وفق ما نشر عبر صفحته على (تويتر): نواصل الاستعدادات لمنع انتشار الفيروس بإسرائيل، و"نشدد إجراءات الدخول إلى البلاد من دول أخرى، لنضيف اليوم أستراليا وإيطاليا ودولاً أخرى إذا لزم الأمر، الاستعداد المفرط أفضل من الاستعداد الناقص".

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