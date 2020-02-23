الرئيس عباس: الشعب الفلسطيني يقف صفاً واحداً بمواجهة المؤامرات وعلينا تمتين وضعنا الداخلي

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: إن الشعب الفلسطيني، يقف صفاً واحداً في مواجهة المؤامرات المحدقة بقضيتنا الوطنية؛ "لذا علينا تمتين وضعنا الداخلي وتكريس وحدتنا، الأمر الذي يتطلب استنهاض الطاقات كافة لتحقيق آمال شعبنا ببناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".



جاء تصريح الرئيس عباس، خلال استقباله اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أعضاء إقليم حركة (فتح) في رام الله والبيرة المنتخبين، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وهنأ الرئيس عباس، الفائزين بانتخابات الإقليم، مؤكداً أهمية هذه الانتخابات في تكريس الحياة الديمقراطية داخل الحركة، حامية المشروع الوطني الفلسطيني.



وأكد أن نجاح هذه الكوكبة من شباب فتح، يُشير إلى أنها تسير بالاتجاه الصحيح في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني، ومواجهة كل المشاريع، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.



بدورهم، أعرب أعضاء الإقليم، عن وقوفهم خلف سياسة الرئيس الحكيمة، وتمسكه بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها إفشال كل المؤامرات لتصفية قضية شعبنا، خاصة (صفقة القرن) الأميركية-الإسرائيلية.



وأشاروا إلى أن الشعب الفلسطيني، قال كلمته، وأكد وقوفه خلف الرئيس في رفض صفقة العار، وأن (فتح) وقادتها وكوادرها تقف إلى جانب "لا" الفلسطينية، التي أطلقها الرئيس لحماية حقوق شعبنا، وصون ثوابتنا الوطنية.



وحضر اللقاء، عضوا اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، وجمال محيسن، ورئيس ديوان الرئاسة، انتصار أبو عمارة.

رام الله - دنيا الوطن